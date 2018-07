Nella seduta di ieri i deputati con votazione segreta hanno indicato per l’organo di governo autonomo dei giudici tributari l'ex parlamentare centrista insieme all’ordinario di diritto amministrativo Giacinto Della Cananea, già allievo di Sabino Cassese, che il vicepremier Luigi Di Maio aveva chiamato come ‘saggio’ per il programma di governo del Movimento 5 Stelle.

D’Alia, messinese, 51 anni, parlamentare di lungo corso è stato, tra l’altro, sottosegretario agli Interni e ministro per la Pubblica amministrazione nel governo di Enrico Letta.