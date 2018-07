Sabato pomeriggio, in occasione delle manifestazioni musicali organizzate dall’Orchestra Sinfonica Siciliana, la circolazione stradale sarà modificata a piazza Ruggero Settimo e nelle aree limitrofe. Continuerà sabato e domenica l’istituzione dell’area pedonale a Sferracavallo, provvedimento che sarà valido nei giorni di sabato domenica e festivi fino al 16 settembre.Dalle ore 17,00 alle ore 24,00 – Politeama – Orchestra Sinfonica Siciliana (O.D. n. 688)Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, a piazza Ruggero Settimo nel tratto compreso da via R. Settimo a via E. Amari e in via Emerico Amari, nel tratto compreso da piazza R. Settimo a via I. La Lumia.Nelle sottoelencate vie e piazze la chiusura al transito veicolare vige dalle ore 20 alle ore 23 e comunque sino a cessate esigenze, mentre il divieto di sosta vige dalle ore 17 sino alle ore 24, nei giorni 23 e 30 giugno 2018, 7, 21 e 28 luglio 2018, 4 agosto 2018.Piazza Ruggero Settimo, intera piazza;Via E. Amari, tratto compreso tra piazza R. Settimo e via I. La Lumia;Via Turati, intero tratto;Via D. Scinà, tratto compreso tra piazza Sturzo e via Turati;Via G. Daita, tratto compreso tra via N. Gallo e via Turati;Via Della Libertà, carreggiata centrale, compresa tra le piazze Mordini/Crispi (escluse) e via R. Settimo (esclusa).E' consentito l'attraversamento della via Archimede in direzione via Siracusa.Sul lato destro del carreggiata laterale di monte viene istituito il divieto di sosta con rimozione coatta e non vi è chiusura.Via N. Garzilli all'incrocio con via Dante: obbligo di svolta a sx, senza chiusura.Ore 20:30 – Sferracavallo – Area pedonale (O.D. n. 895)Piazza Marina di Sferracavallo: chiusura al transito veicolare dalle ore 20.30 alle ore 24 - Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta sul lato destro, per ciascun senso di marcia, dalle ore 19.30 alle ore 24.Via Dammuso, tratto compreso tra via Terenzio e via Amorello, queste escluse: chiusura al transito veicolare dalle ore 20.30 alle ore 24 - Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta sul lato destro per ciascun senso di marcia, dalle ore 19.30 alle ore 24.Via Amorello: istituzione del senso unico di marcia in direzione via Scalo di Sferracavallo.Via dei Pescatori, tratto compreso tra via Dammuso e via del Manderino: istituzione del senso unico di marcia in direzione monte.Via Torretta, tratto compreso tra via Catullo e via Plauto: chiusura al transito veicolare dalle ore 20.30 alle ore 24; Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta sul lato destro, per ciascun senso di marcia. dalle ore 19.30 alle ore 24.Via Plauto, tratto compreso tra via Torretta e viale Leone: chiusura al transito veicolare dalle ore 20.30 alle ore 24 Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta sul lato destro, per ciascun senso di marcia, dalle ore 19.30 alle ore 24.