che riguarda sedie e tavoli all’aperto di bar e negozi a Palermo: un tema incandescente, che vede contrapposti spesso residenti e commercianti. Ma la bozza, su cui nei prossimi giorni si esprimerà il consiglio comunale, suscita già le prime polemiche.“Le modifiche previste potrebbero causare la chiusura di decine di imprese – dice il presidente Giovanni Felice - Ci sono pesanti penalizzazioni per le attività di somministrazione che negli incontri con le varie commissioni non sono state superate e ad oggi non è dato sapere quali siano le proposte delle associazioni che sono state accolte. Nella bozza in discussione – continua Felice – esistono elementi di discriminazione nei confronti di altre categorie produttive che si tramuteranno in costi eccessivi ed inutili per le imprese del settore”.si prevede che a mezzanotte i clienti debbano andare via – dice il presidente di Confimprese - Ciò che maggiormente ci preoccupa è l’atmosfera di ostilità nei confronti di una categoria che ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo di questa città. Offrire alla clientela la possibilità di degustare cibi e bevande all’aperto non è un servizio accessorio, ma rappresenta l’offerta di un servizio che condiziona il successo o meno dell’azienda, questo “servizio” è considerato dalla clientela locale e turistica, alla stregua della qualità e bontà di cibo e bevande anche in virtù della qualità media, assolutamente di valore, offerta dai gestori”.che si trascina praticamente da anni. Un dibattito che si preannuncia rovente. “Vorremmo anche capire se ci sono situazioni di conflitti di interessi da parte di alcuni consiglieri – conclude Felice – Per esempio, potrà votare chi risiede in centro storico?”.