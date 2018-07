Il corteo, organizzato da diverse associazioni e movimenti, attraversa via Libertà, via Autonomia Siciliana e si conclude in via D'Amelio con la deposizione di un tricolore e con l'inno nazionale. Alla manifestazione hanno annunciato la partecipazione il presidente della Regione, Nello Musumeci e la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

PALERMO - "Forse saranno mafiosi quelli che materialmente mi uccideranno, ma quelli che avranno voluto la mia morte saranno altri". Questa frase di Borsellino, stampata sulle magliette indossate da centinaia di ragazzi, spicca nella tradizionale Fiaccolata partita da piazza Vittorio Veneto a Palermo in memoria delle vittime della strage di via D'Amelio. In testa al corteo uno striscione con scritto: "Depistaggi e tradimenti - Strage via D'Amelio, 26 anni senza verità".