. Sono partiti nei giorni scorsi i lavori di restauro, diretti dall’architetto Santo Minafò, che riguardano il rivestimento degli intonaci, la rimozione delle ossidi, la cura dei marmi e le stuccature, interessando anche la parete superiore al gruppo scultoreo. Versava da tempo in gravi condizioni di degrado il monumento dedicato all’antico nume protettore di Trapani, edificato nel 1342 dalla famiglia Chiaramonte per celebrare il primo acquedotto che da Erice portò l’acqua entro le mure cittadine. Il cantiere andrà avanti per tutta l’estate e la consegna è prevista a settembre. L’iniziativa, promossa dal Kiwanis Club di Trapani, viene realizzata grazie al contributo di Stefaniamode.com, sponsor unico del progetto. Ammonta a circa quindicimila euro l’investimento complessivo. Il Kiwanis è un Club Service il cui motto è “servire i Bambini nel Mondo” in termini di bisogni, assistenza e salute, ma i cui progetti si estendono ad altre esigenze della comunità come la difesa del patrimonio artistico e culturale. Il Club di Trapani ha già curato il restauro della Fontana del Tritone, l'illuminazione di Piazza Stazione e della Basilica dell'Annunziata, il restauro di parte della Chiesa del Rosariello e della Chiesa del Collegio, in stretta collaborazione con la Soprintendenza ai Beni Culturali. “Il livello della difesa dei patrimoni è sicuramente calato” – sottolinea il presidente Giuseppe Alletto – “abbiamo puntato sulla realizzazione di questo restauro ritenendo doveroso, da un lato, preservare la bellezza delle opere di cui è ricca Trapani, dall’altro rendere questa iniziativa un tentativo di guardar lontano: un volano per rendere consapevoli i Trapanesi sulle potenzialità di ciò che li circonda e riprendere quel circolo virtuoso che, da qualche anno, sembra essersi interrotto”. Stefaniamode.comè una realtà commerciale del settore Fashion & Luxury, fondata a Trapani nel 1971 e attiva sia sul Retail fisico che E-commerce, con oltre cento collaboratori e sedi a Milano e Trapani dove, oltre ai negozi, è localizzato il polo logistico: un’azienda di successo che coniuga la dimensione imprenditoriale con quella sociale, attraverso iniziative e sponsorizzazioni culturali mirate alla valorizzazione e allo sviluppo sostenibile del territorio. “Abbiamo accolto senza esitazioni la proposta del Kiwanis Club di Trapani di sostenere il progetto” – afferma Aldo Carpinteri, fondatore dell'azienda –. Operiamo in tutto il mondo, ma il cuore e la testa della nostra impresa restano tenacemente ancorati a Trapani e alla Sicilia. Da imprenditore e da trapanese, sono orgoglioso di fare la mia parte per restituire alla città uno dei suoi gioielli più eleganti e suggestivi”. A settembre è previsto a Trapani un evento, in occasione della scopertura dell’opera restaurata.