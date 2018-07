il magistrato Paolo Borsellino, gli assistenti e gli agenti Agostino Catalano, Eddie Walter Cosina, Vincenzi Li Muli, Claudio Traina e Emanuela Loi. Prima il sottosegretario dell'Interno Stefano Candiani e il prefetto Franco Gabrielli hanno deposto. Poi si è tenuta la messa celebrata dall’Arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice. Alle manifestazioni hanno preso parte le autorità cittadine e i parenti delle vittime. Tra gli altri, presente anche Manfredi Borsellino che ha portato con se il figlio."A volte ci sono degli eroi per caso. – dice – Invece, i colleghi che avevano la responsabilità della tutela del giudice Falcone, e più ancora quelli che avevano la responsabilità del giudice Borsellino, sapevano benissimo di essere al centro del mirino. Malgrado ciò - ha proseguito Gabrielli - questi ragazzi hanno fatto il loro dovere senza nascondersi. Senza sfuggire dal loro incarico magari con un cambio turno o con qualche, pur comprensibile, permesso per malattia. Ci hanno, così, lasciato una grande eredità di passione"."Queste vicende dolorose – ha continuato riprendendo quanto detto prima - ci lasciano una eredità positiva. Ma gli ultimi sviluppi investigativi lasciano posto all'amarezza. – e continua - Il solo pensiero che abbiano provato a deturpare la verità depistando le indagini offende non solo per i parenti delle vittime ma pure per chi veste una divisa. Per questo siamo più che mai interessati a conoscere la verità e ad agevolarne la ricerca".come martire della giustizia ma, al contempo come martire della fede. “Legalità e giustizia sono rispettivamente il viso e il cuore del giudice Borsellino. – ha detto nell’omelia Lorefice – Il volto riflette ciò che emana il cuore. Borsellino e gli splendidi uomini della scorta sono martiri della giustizia. L’intreccio armonioso di legalità e giustizia impersonato da Borsellino ha intenzionalità di fede. Egli aveva - ha proseguito –un cuore irrorato da una solidità interiore sostenuta da una fede molto forte ed essenziale”., quello che Lorefice dice essere il testamento spirituale di Borsellino e degli agenti della scorta. “La lotta alla mafia non doveva essere solo un’opera distaccata di repressione ma un movimento culturale che coinvolgesse tutti. E specialmente le giovani generazioni, le più adatte proprio perché meno appesantite dai condizionamenti e dai ragionamenti utilitaristici che fanno accettare la convivenza con male. Le più adatte a sentire la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, del’indifferenza e della contiguità e quindi della complicità”.