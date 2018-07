PALERMO - E' stato stipulato il contratto di servizio aereo antincendio tra il Corpo forestale della Regione e il raggruppamento temporaneo di imprese "E+S Air srl e dalla Helix com srl". L'accordo prevede l'utilizzo di sei elicotteri stagionali del tipo AS350 Ecureuil per lo spegnimento di incendi e funzioni di servizio a supporto del Corpo forestale (pattugliamenti, interventi antibracconaggio, monitoraggio dei ripetitori a garanzia delle telecomunicazioni, perimetrazione delle aree abusive). I sei elicotteri monomotore saranno posizionati nelle basi di Randazzo (Ct), San Fratello (Me), Boccadifalco (Pa), Geraci Siculo (Pa), Valderice (Tp) e Caltanissetta.Le postazioni di Geraci e Caltanissetta saranno operative già da domani mentre il resto dello schieramento da giovedì sera. Il servizio è garantito dai mezzi in convenzione fino al 30 novembre e ha un costo di 2 milioni e 300 mila euro per 1.040 ore di volato. "Il Governo in questi mesi ha attivato ogni possibile azione di pianificazione dell'antincendio boschivo e controllo del territorio - dice in una nota l'assessore regionale al Territorio Toto Cordaro - Nel primo semestre di quest'anno il numero di incendi è stato inferiore della metà rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, con una superficie totale incendiata pari a 1/5 rispetto al 2017".Questa norma - aggiunge - apre le porte alla previsione di nuove assunzioni ed è allo studio dell'assessorato il progetto di riforma dell'intero settore". "Da quest'anno - conclude - chi fosse interessato può prendere visione del Piano Antincendio - pubblicato per la prima volta - sul sito istituzionale del Corpo forestale della Regione siciliana".(ANSA).