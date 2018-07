PALERMO - "Se lo scorso marzo abbiamo perso non è perché hanno sbagliato i cittadini, abbiamo sbagliato noi". Fa autocritica il segretario del Pd Maurizio Martina che stamane, a Palermo, ha visitato il quartiere periferico Zen 2 e il Punto Luce, struttura di Save the Children per il contrasto alla povertà educativa. "Si viene per imparare - ha aggiunto Martina, che ieri aveva visitato Tor Bella Monaca, periferia romana - e per capire come dare risposte ai bisogni. Il tema non è la ricerca del consenso elettorale, ma il rapporto con la gente. Bisogna ricostruire il rapporto con la dimensione popolare del bisogno".