PALERMO - L'intesa tra Igor Gelarda e la Lega è ormai realtà. L'ex consigliere M5s al Comune di Palermo ha incontrato il sottosegretario all'Interno Stefano Candiani, scelto da Matteo Salvini per guidare i leghisti di Sicilia in questa fase di commissariamento: un incontro agevolato anche dalla presenza di Candiani in città per le commemorazioni della strage di via D'Amelio. Gelarda, che secondo quanto si apprende avrebbe colpito i vertici del Carroccio "per la sua attività sul territorio e per le sue battaglie in tema di sicurezza e legalità", a questo punto entra a far parte del partito di Salvini e si appresta a diventare il primo leghista di Sala delle Lapidi.Per lui anche un ruolo nell'organigramma del Carroccio in Sicilia, che Candiani sta provando a creare dopo una fase di burrasca tra le due anime compresenti nell'Isola: quella del deputato regionale Tony Rizzotto e quella di Alessandro Pagano, esponente leghista alla Camera. Gelarda andrà a comporre con Francesco Vozza e Antonio Purpari una sorta di triumvirato che reggerà le sorti del partito a Palermo e provincia. Vozza e Purpari avranno compiti legati al tesseramento, mentre Gelarda avrà un ruolo "politico" di frontman dei leghisti nel capoluogo e in provincia. Al poliziotto, che nel frattempo è transitato al gruppo misto, spetterà anche il coordinamento di eventuali gruppi consiliari targati Lega in provincia.