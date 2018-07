"Proprio il mese scorso il sindaco Leoluca Orlando, durante un'assemblea pubblica organizzata dalla Giunta Comunale di Palermo, ha comunicato che i lavori di manutenzione della chiesa sarebbero bloccati per colpa della Regione, che pur avendo stanziato i fondi non li avrebbe trasferiti al Comune di Palermo - si legge nel comunicato del gruppo pentastellato al consiglio comunale di Palermo - La notizia però si è rivelata falsa visto che il Movimento regionale, sollecitato l'Assessore competente per gli approfondimenti del caso, ha appreso che l'iter è bloccato in quanto gli uffici regionali sono in attesa del progetto da parte del Comune di Palermo".

PALERMO - "I fondi ci sono, ma il Comune di Palermo non fa partire i lavori". La denuncia è del M5s e riguarda la Chiesa San Paolo Apostolo di Borgo Nuovo."La buona notizia è che i fondi fortunatamente non sono andati persi e che le risorse sono ancora disponibili nonostante la superficialità dell'amministrazione Orlando che per voce del sindaco ha tentato di scaricare le proprie responsabilità alla Regione", dicono i consiglieri comunali Ugo Forello, Giulia Argiroffi, Concetta Amella, Viviana Lo Monaco e Antonino Randazzo.Il gruppo consiliare del M5S, insieme al consigliere di Quinta circoscrizione Simona Di Gesù, ha depositato a giugno un'interrogazione attraverso la quale ha chiesto di conoscere, in forma scritta, i motivi che hanno impedito di portare a termine l’iter da parte del Comune e, contestualmente, ha chiesto di ottenere copia semplice degli elaborati progettuali."Come tutti i cittadini palermitani, siamo stanchi dei proclami del Sindaco Orlando e altrettanto stanchi del continuo scaricare ad altri le sue colpe e quelle della sua Amministrazione - dicono i Cinquestelle - Dove è il progetto per il recupero della chiesa di San Paolo Apostolo? Perché, nonostante le richieste e i solleciti, il progetto non viene consegnato alla Regione, sbloccando dunque l’iter per il finanziamento? Non vorremmo apprendere, dopo mesi di attesa e tante parole, che il progetto in realtà non esista o che sia stato prodotto in modo inappropriato, così come accaduto con questa Amministrazione, magari con uno studio di fattibilità non firmato e non datato".