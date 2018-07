La svolta nelle indagini arrivò poco dopo il delitto grazie al fiuto degli uomini della Mobile palermitana che notarono la presenza di un impianto di videosorveglianza che la famiglia Ballarò aveva fatto installare per monitorare eventuali danneggiamenti subiti dai rivali. Telecamere che si sono rivelate decisive per chiarire quale mano impugnava l'arma che sparò ai fratelli Bua. Alla giovane donna quindi non rimase che confessare il delitto e la dinamica dei fatti. aveva fatto installare per monitorare eventuali danneggiamenti subiti dai rivali. Telecamere che si sono rivelate decisive per chiarire quale mano impugnava l'arma che sparò ai fratelli Bua. Alla giovane donna quindi non rimase che confessare il delitto e la dinamica dei fatti.

Agli inquirenti Alessandra Ballarò raccontò durante l'interrogatorio anni di litigi e discussioni animate con i vicini, tanto da temere per la vita del papà.

Si conclude così il processo di primo grado ad Alessandra Ballarò, la giovane donna poco più che ventenne che il 7 ottobre scorso sparò e uccise Leonardo Bua e ferì il fratello di quest'ultimo Giuseppe. Il processo si è svolto con il rito abbreviato davanti al giudice per l'udienza preliminare Fabrizio Anfuso. L'accusa, rappresentata dal pubblico ministero Renza Cescon aveva chiesto per Alessandra Ballarò, difesa dall'avvocato Giuseppe Di Stefano, la pena dell'ergastolo per omicidio aggravato dai futili motivi. Il giudice ha ritenuto invece di concedere all'imputata l'attenuante di aver reagito a una provocazione sparando a Leonardo e Giuseppe Bua per difendere il padre col quale i due avevano liti di vicinato da anni. Sullo sfondo, infatti, ci sarebbero stati contrasti tra le famiglie residenti nello stesso cortile del quartiere Arenella per la vendita di un immobile.