All'attacco anche Rosario Arcoleo, area Cracolici, che presiede la commissione Affari generali del consiglio comunale: "Nè il Pd nè il gruppo dei consiglieri sono stati avvertiti della visita di Martina - afferma -. Mi pare un comportamento alquanto lontano dai discorsi di unità che il segretario appena eletto ha lanciato le scorse settimane". Arcoleo punta il dito contro il segretario regionale dimissionario Fausto Raciti: "Le colpe naturalmente sono da imputare in larga parte alla segreteria regionale che non ha avuto il dovuto rispetto istituzionale", afferma. E ancora: "Bisogna davvero ripartire dalla base e un evento come quello che vede il segretario nazionale del Pd a Palermo non può passare in maniera marginale. Ho visto foto allo Zen con non più di 15 persone al seguito. O questo Pd cambia - conclude Arcoleo - o siamo davvero alla frutta".

PALERMO - Polemiche nel Pd di Palermo a margine della visita del segretario nazionale Maurizio Martina, che oggi ha fatto tappa allo Zen 2 e a Ballarò prima di andare a rendere omaggio alle vittime della strage di via D'Amelio. "Bene ha fatto il segretario ad andare allo Zen e a Ballarò. Bisogna ripartire dalle periferie e sarebbe stato proficuo coinvolgere chi nelle istituzioni rappresenta il Pd a Palermo", afferma il capogruppo dem a Sala delle Lapidi e faraoniano di ferro Dario Chinnici.