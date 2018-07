costituisca un sicuro elemento di novità che può certamente avere determinato l'effetto dell'accelerazione dell'omicidio del dottor Borsellino”.del processo Trattativa. Totò Riina approfittò di “quel segnale di debolezza provenienti dalle Istituzioni dello Stato” con l'obiettivo “di lucrare nel tempo maggiori vantaggi rispetto a quelli che sul momento avrebbero potuto determinarsi in senso negativo”.“è logico ritenere che Riina, compiacendosi dell'effetto positivo per l'organizzazione mafiosa prodotto dalla strage di Capaci, possa essersi determinato a replicare con la strage di via D'Amelio quella straordinaria manifestazione di forza criminale già attuata a Capaci per mettere definitivamente in ginocchio lo Stato e ottenere benefici sino a pochi mesi prima (quando vi era stata la sentenza definitiva del maxi processo) assolutamente per lui impensabili”.a cui Borsellino stava lavorando, a spaventare i mafiosi. Il "versante mafioso" dell'indagine aveva subito già duri colpi un anno prima, con l'arresto di Angelo Siino, l'uomo degli appalti di Cosa nostra, "e non si comprende, dunque, quale preoccupazione talmente viva, attuale e forte avrebbero potuto avere i vertici mafiosi per sviluppi investigativi che al più avrebbero potuto attingere quegli esponenti politici che avevano tratto lucro dal patto spartitorio degli appalti garantito da Cosa nostra".in grado di imporre un cambiamento di strategia di contrasto allo Stato". No, l'interesse di Cosa nostra è sempre stato "prevalente... ed allora è giocoforza ritenere che l'unico fatto noto di sicura rilevanza, importanza e novità verificatosi in quel periodo per l'organizzazione mafiosa sono stati i segnali di disponibilità al dialogo - ed in sostanza di cedimento alla tracotanza mafiosa culminata nella strage di Capaci - pervenuti a salvatore Riina, attraverso Vito Ciancimino proprio nel periodo immediatamente precedente la strage di via D'Amelio".