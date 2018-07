cinismo piccino piccino di una politica asfittica ed inadeguata a rappresentare la Sicilia ed i siciliani".

Il caso venne sollevato nella scorsa legislatura da Le Iene, quando al governo della Regione c'era il Pd. "Oggi fanno ancora più paura il silenzio e le provocazioni del presidente della Regione Nello Musumeci - ha detto l'altroieri Faraone a Livesicilia - che si limita a parlarmi a mezzo stampa, ma che ancora non firma i famosi decreti di cui nessuno conosce il contenuto”.

che si augura che lo sciopero della fame iniziato dal senatore palermitano per richiamare l'attenzione sul tema dell'assistenza ai disabili possa terminare. “Buon compleanno al mio amico @davidefaraone ancora in sciopero della fame per chiedere alla Regione Sicilia di sbloccare i fondi della non autosufficienza. Rivolgo due appelli: a Musumeci perché firmi il decreto, a Davide perché per amore di sua figlia da oggi riprenda a mangiare”. Così l'ex premier sul social network. "Grazie amico mio", la risposta di Faraone a Renzi.. A Faraone arriva la solidarietà dei “nemici” interni, i Partigiani Dem, sempre critici verso l'ex sottosegretario. “Esprimiamo vicinanza e solidarietà a Davide Faraone per la battaglia che sta conducendo a favore dei disabili gravi e gravissimi della Sicilia – dice Antonio Rubino a nome dei PartigianiDem -. L’inadeguetezza di questo governo regionale, aiutato da 'cambiacasacca' e trasformisti, mostra ogni giorno la sua faccia più brutta anche di fronte al dramma ed alla sofferenza di decine di famiglie siciliane. Così come è davvero triste registrare il silenzio di chi non ha sentito l’esigenza di manifestare il proprio sostegno a Davide, probabilmente nella logica del “vantaggio a nessuno”. Anche in questo vogliamo essere diversi e, nonostante la profonda distanza politica, ripudiamo ilDario Chinnici, Francesco Bertolino, Carlo Di Pisa, Rosario Arcoleo e Giovanni Lo Cascio, manifestano vicinanza: "La battaglia di Davide Faraone è una battaglia di civiltà che come gruppo consiliare non possiamo che sostenere in pieno. Da otto giorni il senatore del Pd sta portando avanti una lotta che ha unito tutti i cittadini che chiedono immediatamente al presidente Musumeci di sbloccare le somme per i disabili. Le polemiche politiche non ci interessano, chiediamo per le persone con disabilità grave il diritto legittimo a una vita vera, dignitosa e autonoma".