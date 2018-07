PALERMO - I carabinieri della compagnia di Cefalù hanno arrestato Stefano Bruno, 32 anni, Emanuele Glorioso, 23 anni, Giovanni Liberto, 27 anni, Luigi Tentori, 22 anni e Sebastian Raul Valentin Iabunescu, 20 anni, accusati di spaccio di cocaina, crack, eroina, hashish e marijuana. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal gip del tribunale di Termini Imerese Michele Guarnotta su proposta del pm Annadomenica Gallucci. Bruno è stato portato in carcere, tutti gli altri ai domiciliari con il braccialetto elettronico.

L'indagine è iniziata ad agosto del 2016, quando i militari hanno sequestrato in via Porta Giudecca a Cefalu' 50 grammi di cocaina e mezzo chilo di hashish, nascosti sotto una scala che conduce agli scogli. La banda di spacciatori si riforniva nel quartiere Ballarò tramite Bruno residente nel mercato storico che per spacciare utilizzava adolescenti della zona. La banda garantiva la droga nel periodo estivo con un giro di affari di 10 mila euro.

Nel corso dell'attività d'indagine sono state arrestate in flagranza di reato quattro persone, segnalate alla prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti circa 70 persone, di cui 10 minorenni e sequestrati complessivamente oltre 2 chili di hashish, 300 grammi di marijuana e 100 grammi tra cocaina, eroina e crack. (ANSA).