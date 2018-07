Si prospetta un weekend con l'Italia spaccata sul fronte meteo, al Nord è attesa una nuova perturbazione, al Sud sono previsti picchi di 40 gradi. "Venerdì al Nord tornerà ad aumentare l'instabilità a causa del passaggio di correnti di origine atlantica che anticipano una perturbazione, la numero quattro del mese - spiegano i metereologi del Centro Epson Meteo - Al Centro-Sud e nelle Isole l'Anticiclone Nord-Africano si allungherà con più decisione determinando tempo soleggiato e un ulteriore rialzo termico, con il caldo che sarà intenso soprattutto nelle regioni meridionali dove i termometri potranno raggiungere picchi vicini ai 40°C".Lunedì, invece, i temporali saranno in marcia verso il Sud allentando il grande caldo. "Dopo il Nord, toccherà anche al Centrosud dove lunedì è attesa una passata di rovesci e temporali prima sulle regioni centrali, in progressiva estensione a quelle meridionali - spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara - Come per il Nord, anche qui data la presenza di aria molto calda e umida i fenomeni potranno risultare intensi con locali nubifragi, grandine anche di grossa taglia e improvvisi forti colpi di vento. In tal senso il versante adriatico sarà quello più a rischio. Il rovescio positivo della medaglia sarà però uno smorzamento della canicola, con temperature in calo anche di 6-8°C sotto i colpi del Maestrale. Farà ancora decisamente caldo solo sul versante ionico, ultimo baluardo del caldo africano, per quanto meno intenso". (ANSA).