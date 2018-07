PALERMO - Tredici assunzioni a tempo determinato su tutto il territorio siciliano (per il periodo estivo) e cinque a tempo indeterminato al Polo di Unicredit direct di Palermo (la Banca diretta multicanale del Gruppo). Lo comunica la First Cisl che parla di primo segnale positivo. "Registriamo positivamente - dice Gabriele Urzì segretario nazionale First Cisl Gruppo Unicredit - l'aumento da dieci a tredici unità di personale a tempo determinato, che saranno assegnante a Pantelleria, Trapani, Capo d'Orlando, Rosolini, Villalba, Taormina, Caltagirone, Lipari, Pozzallo, San Vito Lo Capo, Vittoria, Agrigento e Gela e speriamo che i lavoratori vengano confermati a tempo indeterminato, al fine di dare una boccata di ossigeno alla nostra rete territoriale, non soltanto nel periodo estivo. Le cinque assunzioni a tempo indeterminato (contratto di apprendistato professionalizzante), che scatteranno tra luglio ed agosto e che avremmo preferito fossero fatte in rete, auspichiamo inoltre possano avviare un turn over per i lavoratori della struttura del Direct di Palermo (la Banca diretta multicanale del gruppo Unicredit) che da anni lavorano nella struttura e che potrebbero essere di valido supporto in altre aree della Banca".(ANSA).