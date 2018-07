Ai vincitori sarà erogato il premio in denaro ma anche la possibilità di dormire nei 757 posti letto e un lotto di buoni pasto. La domanda di concorso dovrà essere compilata online, entro le ore 14 di giorno 10 settembre 2018, secondo le modalità previste dal bando di concorso.gli studenti delle Accademie di Belle Arti di Palermo, “Kandinskij” di Trapani, “Abadir” di San Martino delle Scale, “Michelangelo” di Agrigento ed anche gli studenti dei Conservatori di Musica “Bellini” di Palermo, “Scontrino” di Trapani, “Toscanini” di Ribera. Le borse di studio possono essere erogate non solo agli studenti delle laure triennali o magistrali ma anche ai dottorati e specializzandi non retribuiti, e a coloro che frequentano corsi di Alta formazione artistica e musicale.L’ Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) non deve superare i 23.253 euro. L’Ispe (Indicatore della situazione patrimoniale equivalente) deve ammontare a 50.550 euro. I frequentanti gli anni successivi al primo devono inoltre possedere dei requisiti di merito.Questa divisione comporterà l’attribuzione di una borsa di studio di diverso ammontare. Si va da un minimo di 1300 euro a un massimo di 3975 euro.In ogni caso, a tutti gli studenti risultati idonei al concorso, sarà effettuato d’ufficio il rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio di 140 euro pagata all’atto dell’iscrizione.per gli orfani delle vittime del lavoro e per gli orfani delle vittime per motivi di mafia. Queste sono, però, solo alcune delle categorie svantaggiate a cui sono rivolti dei contributi economici. Un ultima integrazione è concessa a coloro che si laureano in corso.Quest’anno accademico le mense triplicano. Infatti, mentre prima la ristorazione era presente in solo due pensionati universitari adesso il servizio partirà con sei nuove sale di ristorazione presso tutte le residenze universitarie (Santi Romano, San Saverio, Schiavuzzo, Casa del Goliardo, Biscottari, Santissima Nunziata) .“Sono contento per il lavoro fatto con l’obiettivo di potere garantire sempre di più agli studenti meritevoli e bisognosi il giusto sostegno in termini economici e di servizi – afferma Giuseppe Amodei – ed esprimo vivo apprezzamento per il lavoro svolto dalla dirigenza e dai lavoratori dell’Ersu Palermo che si sono impegnati anche per questa nuova fase che prevede importanti cambiamenti come nel caso del servizio di ristorazione per il quale, oltre a una migliore qualità e capillarità del servizio, è previsto la possibilità di una diversa gestione dei pasti per limitare il fenomeno degli sprechi alimentari e per incentivare un uso consapevole delle risorse disponibili”.