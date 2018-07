, attraverso un passaparola all’interno delle singole etnie arrivavano a Palermo e comunicavano ai professionisti

la loro necessità di avere una dichiarazione dei redditi 'ad hoc' per il raggiungimento

della soglia minima di reddito prevista per proseguire il loro soggiorno in Italia.

In alcuni casi il "reddito buono" veniva richiesto telefonicamente.

PALERMO - La polizia di Palermo e la guardia di finanza di Palermo, su disposizione del Tribunale, ha eseguito nove arresti e numrerose perquisizioni per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Le indagini, durate 2 anni, hanno portato alla luce un'articolata rete di professionisti, titolari di Centri di Assistenza fiscale ed altre persone compiacenti che procuravano a soggetti extracomunitari, dimoranti nella provincia di Palermo, i permessi di soggiorno o il loro rinnovo attraverso dichiarazioni dei redditi con dati fittizi o falsi contratti di lavoro. Tra i soggetti destinatari delle misure cautelari il riferimento per la comunità Tamil di Palermo, attivo nel panorama politico palermitano quale membro della Consulta delle culture presso il Comune di Palermo. Imposto anche un divieto di dimora nel capoluogo siciliano.Gli immigrati, provenienti anche da regioni differenti e in alcuni casi residenti all'estero