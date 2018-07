PALERMO - Un giovane di 21 anni G.V. è stato investito da un automobile guidata da un 23enne risultato positivo all'alcoltest, mentre la scorsa notte era davanti a un bar ad Aspra. L'incidente si è verificato in corso Italia. La vittima è stata trasportata all'ospedale Civico di Palermo dai sanitari del 118 nel reparto di Rianimazione. La prognosi è riservata. L'automobilista a bordo di Fiat Qubo è risultato positivo all'alcoltest ed è indagato per guida in stato di ebbrezza. L'auto è stata sequestrata. (ANSA).Y93-FI/ S45 QBKS