Assalto con un coltello in un autobus in Germania, a Lubecca. L'autore è stato arrestato. Il bilancio sarebbe di 14 feriti.Un testimone oculare racconta che l'attentatore ha tirato fuori un coltello dallo zaino e ha iniziato ad attaccare le persone, il guidatore avrebbe fermato il bus e sarebbe stato anche lui aggredito, dopo aver fatto in tempo ad aprire le porte in modo che le persone potessero uscire. Lo riferisce il Luebecker Nachrichten. Il criminale sarebbe stato preso subito dopo.L'assalitore dell'attacco sul bus di Lubecca è un uomo di 34 anni con cittadinanza tedesca: lo riferisce la procura di Stato della città. Il procuratore Ulla Hingst ha aggiunto che l'uomo potrebbe essere nato in un altro paese. In un primo tempo il quotidiano locale Luebecker Nachrichten aveva riportato la notizia secondo la quale si sarebbe trattato di un iraniano. "Non escludiamo niente, nemmeno un attacco terroristico", ha dichiarato a proposito di un possibile movente Hingst a Bild.