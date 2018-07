L’occasione ricade fra le celebrazioni per l’anniversario della strage di via D'Amelio dove persero la vita il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta. A organizzare l’evento il movimento culturale "Our Voice" sostenuto da sempre dalla Funima international onlus e da antimafiaduemila.com Il movimento nasce per portare avanti tramite la recitazione, il ballo e l'arte la battaglia contro la mafia, le ingiustizie sociali, ma anche problematiche che affliggono le società ed i giovani.

L’appuntamento è a Piazza Verdi a Palermo alle ore 21.

PALERMO - Arrivano a Palermo, domani 21 luglio giovani ragazzi provenienti da diverse parti del mondo che porteranno in scena lo spettacolo “L’arte uccide la mafia”.