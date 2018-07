E’ tutto questo My Way Festival – Sulle strade delle origini, la grande kermesse dedicata a Frank Sinatra, in programma a Lercara Friddi dal 19 al 22 luglio, organizzata dall’Associazione Life & Art Promotion, con il patrocinio dell’ARS, il Comune di Lercara Friddi, la collaborazione della Pro Loco di Lercara Friddi e di Sicilia Agricoltura.

La rassegna è un omaggio all’artista americano, nipote di due lercaresi – il calzolaio Francesco e Rosa Saglimbeni, emigrati oltreoceano nei primissimi anni del ‘900 - oggi definitivamente consacrato “figlio” di Lercara grazie al ritrovamento di documenti ufficiali inoppugnabili (i certificati di nascita e di battesimo dei nonni), fondamentali anche per la stesura dell’ultima biografia I Sinatra - The life, poderosa opera degli scrittori irlandesi Anthony Summers e Robbyn Swan, pubblicata nel 2005 e mai tradotta in Italia.

“Ebbene si – dice il presidente della Associazione Life & Art Promotion Gianfilippo Geraci – con grande orgoglio siamo arrivati alla decima edizione, e tra non poche difficoltà anche in questa “storica” edizione siamo arrivati a donare al nostro pubblico una rassegna musicale sempre più ricca, articolata in un mix di eventi musicali, gastronomici e culturali.

Sempre più consolidata la collaborazione con la Fondazione The Brass Group Palermo, i musicisti nonché docenti, capitanata dal maestro Vito Giordano, danno vita ad un full immersion di quattro giorni all’insegna della didattica del jazz e della musica contemporanea".

"Passione e tenacia, ci spingono a far musica in questa nostra splendida terra di Sicilia – sottolineano gli organizzatori dell’evento. Anche con questa edizione 2018 del My Way Festival, abbiamo condiviso un nuovo modo di fare musica e cultura promuovendo la filosofia “ad impatto zero”, finanziando l’evento con il prezioso e imprescindibile contributo di tutti coloro che vivono e operano nel territorio.

Un particolare ringraziamento alla nuova amministrazione comunale di Lercara Friddi che ha voluto dare continuità a questo nostro progetto, assicurandoci un contributo tecnico logistico indispensabile per la realizzazione dell’evento”.

“Lercara – dice il nuovo sindaco Luciano Marino - anche quest’anno ha il piacere di ospitare un grande ed originale evento, la X edizione del My Way Festival, una kermesse di arte, cultura e musica, per ricordare Frank Sinatra, mito indiscusso del jazz mondiale, icona universalmente conosciuta ed apprezzata, stella la cui luce continua a risplendere nel panorama artistico del mondo intero. Un artista che ha inconfutabili radici siciliane, a cui questa Cittadina è profondamente legata da vincoli di sangue. Ma queste intense giornate hanno anche un altro significato ed una singolare valenza, rappresentano per Lercara una grande opportunità di crescita e di sviluppo economico, la rendono un’appetibile vetrina, ricca ed allettante, un polo di grande attrazione in grado di deviare intensi flussi turistici”.

E’ la musica, a dominare in “… aspettando il My Way Festival 2018”, giovedì 19 e venerdì 20 Luglio. Giovedì 19 alle ore 21.00 nel “Parco della Musica Frank Sinatra”, presentazione evento MWF 2019 e “Inaugurando il My Way Festival 2018" con l’Orchestra Fiati Nuova Armonia. Seguirà alle ore 22.00 presso il Cortile Nicolosi PUB 51, GIULIANA DI LIBERTO Quartet. Mentre Venerdì 20 Luglio, nel centro storico di Lercara, Piazzetta S. Antonino- BAR DEL CORSO – Ore 22.00 CLAUDIO GIAMBRUNO Feat Manfredi Messina (Vincitore del del concorso vocale 2017)

La prima giornata, SABATO 21 LUGLIO, all’insegna del folkore e della gastronomia dove a partire dalle ore 20.00 in P.zza Abate Romano l’appuntamento eno-gastronomico alla scoperta dei prodotti tipici con la “Gastronomia di Qualità”, con la promozione e degustazione prodotti tipici della Valle del Torto e dei Feudi;

Alle ore 21.30, sempre nella splendida Piazza Abate Romano, si esibiranno i concorrenti in gara per la X Edizione del concorso vocale “The Voice”. A “esaminarli” una giuria di cantanti, musicisti, critici musicali; la serata sarà presentata da Saverio e Sabrina Librera, direttore artistico Vito Giordano (Brass Group Palermo).

Ultima giornata in programma DOMENICA 22 AGOSTO, sempre all’insegna del folkore e della gastronomia dove alle 19.00, in piazza S. Anna Show cooking “I dessert del Gattopardo” con Salvatore Garofalo.

Alle ore 20.00 in P.zza Abate Romano l’appuntamento eno-gastronomico alla scoperta dei prodotti tipici con la “Gastronomia di Qualità”, con la promozione e degustazione prodotti tipici della Valle del Torto e dei Feudi;

Work-shop dei sapori e professionisti appassionati guideranno il pubblico del “My Way Festival” alla scoperta del vino, ma soprattutto una grande occasione per conoscere il territorio circostante, accompagnati da ciceroni d’eccezione: il vino ed i prodotti tipici. (A cura di Sicilia Agricoltura).

Alle ore 21.30, gran finale della X Edizione del concorso vocale “The Voice”. Mentre alle 22,00, con il “Frank Sinatra DAY”, grande concerto di “LARRY FRANCO / CARMEN AVELLONE / SAL PIZZURRO) Ospite della serata l’attrice LORENA CACCIATORE, lercarese di origine, gli verrà assegnato il Premio "Lercarese nel mondo", per essersi distinta nel mondo della musica e dell'arte.

Oltre agli appuntamenti musicali la manifestazione prevede – anche una serie di iniziative collaterali. Rientrano in questo ambito, il Museo unico in Europa dedicato al grande - FRANK SINATRA (Palazzo Sartorio – Ore 18.00/22.00), una Mostra Fotografica “Nuovo Cinema Paradiso" Lercara Friddi e Palazzo Adriano tra Musica e Cinema, e i “SEMINARI” (Palazzo Sartorio – Ore 10.00/12.00 - 16.00/18.00) tra le materie Principali: Canto Jazz: Carmen Avellone / Piano Jazz: G. Preiti / D. Spitaleri – Sax Jazz: Claudio Giambruno - Tromba Jazz: Aldo Oliveri - Chitarra Jazz: Sergio Munafò - Batteria: P. Vicari - Basso Elettrico e Contrabasso: G. Costa. Musica di Insieme e Laboratori: V. Giordano / A. Oliveri - G. Preiti / C. Giambruno), a cura della Fondazione Brass Group Palermo.

LERCARA FRIDDI - Una festa di musica, sulla scia dei brani sempreverdi della voce più bella del secolo. Ma anche un’occasione per scoprire un territorio generoso di tradizioni, sapori e di progetti turistici e culturali.Giunta alla X Edizione - ma quest’anno con un carnet articolato che comprende anche gli appuntamenti con l’enogastronomia del territorio della Valle del torto e dei feudi.“Io contribuisco al My Way Festival” questo è ormai diventato il motore trainante di questa manifestazione musicale e culturale, pensata e realizzata grazie alla sensibilizzazione e preziosa collaborazione di numerosi partners privati, che attraverso donazioni spontanee, sponsor, servizi di ristorazione e ricezione alberghiera, mettono a disposizione il loro entusiasmo e la loro voglia di fare per lo sviluppo del territorio”.A tutti quanti hanno contribuito in questi dieci anni alla realizzazione dell’evento va il nostro sincero ringraziamento, con la fiducia e l’auspicio che il My Way Festival entri nel cuore di tutti perché l’arte, la culturale soprattutto la musica avvicina le genti, i popoli e ci aiuta a superare difficoltà e ostacoli del momento.“Ancora un plauso agli organizzatori - dice l’assessore alle politiche culturali Rosario Oliveri - agli irriducibili Antonio Licata e Gianfilippo Geraci, a Marianna Giangrasso e Gaetano Calamaio che, nel tempo, grazie alla loro tenacia e perseveranza, sono riusciti a raggiungere il traguardo della decima edizione, a contagiarci la “passione e l’amore per il grande Frank”.Novità di quest’anno, il I Premio “Sinatra Style” aperto a tutti gli artisti e fans di Frank Sinatra di ogni età, che voglio rendere “omaggio” al grande artista.