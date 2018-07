Unesco: Politeama (all'interno del teatro), Porto (ingresso imbarco passeggeri), piazza Bellini, Mondello, palazzo Galletti (piazza Marina), teatro Massimo, via Cavour (accanto alla libreria Feltrinelli).

Città Metropolitana: via Principe di Belmonte, 92, Aeroporto Falcone – Borsellino (punto informazione: zona arrivi), b&b, hotel di Palermo e provincia.

(in italiano e in inglese) da distribuire in città e all'interno dello stesso centro commerciale.L'iniziativa si inquadra all'interno di un ampio progetto portato avanti da Forum Palermo per celebrare il riconoscimento di. Le cartine turistiche – sostiene Forum - sono il miglior biglietto da visita per far conoscere alle migliaia di persone che arrivano in città: la storia, l'arte, le tradizioni e la cultura di una città come Palermo e le straordinarie bellezze che circondano il territorio della provincia.Nella mappa dell'Unesco vengono segnalati il percorso Arabo-Normanno e le cattedrali di Palermo e Cefalù, mentre in quella di Città Metropolitana e Palermo Capitale gli altri siti della città: i mercati storici, il tour della legalità, i musei, le gallerie d'arte, gli spazi espositivi, i parchi, le informazioni sui servizi e i più importanti e suggestivi luoghi della provincia.Le mappe sono in distribuzione gratuita e possono essere ritirate presso l'Info Point che si trova all'interno del centro commerciale e nei Centri di Informazione Turistica di Palermo.