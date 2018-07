. Giornata intensa per il governo e la politica siciliani. Il “no” della Consulta all’elezione diretta nelle ex Province di cui ha dato notizia stamattina LiveSicilia , ha “stupito” il presidente della Regioneche ha commentato a margine della relazione dei magistrati contabili sul bilancio regionale. “La decisione della Consulta mi sorprende. Nel momento in cui la gente si allontana dalle istituzioni – spiega Musumeci - l’elezione diretta avrebbe avvicinato i cittadini alla politica. Tra l’altro, un presidente di Provincia eletto dal popolo avrebbe avuto più forza. Comunque, andremo a votare presto anche se con questo metodo irragionevole: si voterà senza elettori, senza cittadini”.C’è poi ovviamente il tempo per parlare del giudizio di parifica, a tratti molto duro, anche se riferito allo scorso esercizio finanziaria, quindi alla gestione, per buona parte di esso, del governo Crocetta . “La Corte dei conti – il commento di Musumeci - ha messo in chiaroper il 2017. Abbiamo la responsabilità di prendere atto delle cose che non vanno, proprio per porre ordine ai conti delle Regione. È stata richiamata - ha aggiunto Musumeci - l'attenzione dei magistrati contabili sulla realtà delle società partecipate, serve maggiore controllo da parte della Regione. Dobbiamo smetterla di tenere in vita enti che non producono alcuna utilità e dobbiamo tutelare le risorse umane e riconvertirle. Dobbiamo inoltre - ha concluso il governatore - abbandonare una logica del passato secondo la quale la Regione deve essere utilizzata come una sorta di bancomat. Ogni ente della Sicilia, piccolo o grande, deve adoperarsi per produrre ricchezza sul territorio altrimenti diventa un cancro e il cancro va estirpato".e risparmiando su altre spese, come quelle relative a qualche cda”. Ma chiudere un ente, in Sicilia, sembra la cosa più difficile da fare, come dimostrano le recentissime polemiche sull’Esa, una vicenda che spinse Musumeci a lanciare un ‘aut aut’ alla politica: o si fanno le riforme o andiamo a casa. “Riguardo all’Esa – spiega Musumeci – mi è stato chiesto di lavorare a un disegno di legge specifico, e mi sembra una proposta ragionevole che va, però, verificata alla prova dei fatti. Questo governo, tra l’altro, ha intenzione di intervenire sul settore dell’Agricoltura con una novità: la creazione di un’unica agenzia che acquisisca le competenze degli enti del settore come l’Esa, appunto, ma anche l’Istituto vini e olio, o altri. Intanto, riproporremo la fusione tra istituto zootecnico e istituto per l’incremento ippico. Se sono ottimista sulla volontà del parlamento di portare a termine queste riforme? Ho il dovere di esserlo”.