nella speranza di evitare l’abbandono selvaggio alle porte della città. Palermo prova a risalire la china sul tema dei rifiuti e della differenziata, settore in cui il capoluogo non eccelle e materia di continui scontri col governo regionale che chiede ai grandi centri dell’Isola (Palermo, Catania e Messina) di produrre meno immondizia e di portare all’estero quella in eccesso.crescita anche se, fanno notare dalla Rap, l’aumento della differenziata non corrisponde a una diminuzione dei rifiuti non differenziati (pari a circa mille tonnellate) portati a Bellolampo. Un paradosso spiegabile solo in un modo: i rifiuti vengono dai comuni vicini, da nord e da sud, e quindi è lì che bisogna agire.della Rap hanno trovato un’amara sorpresa in via Galletti: pacchi su pacchi di polli macellati e abbandonati per strada, ricoperti da centinaia di mosche, lasciati lì da una ditta di Villabate poi multata per 1.200 euro. Uno spettacolo che si ripete spesso tra la domenica e il lunedì sia in viale Regione siciliana nord, nei pressi dell’ospedale Cervello, che in zona Pomara, al confine con Villabate, dove camion provenienti dai comuni limitrofi scaricano illegalmente rifiuti di ogni genere. Ma scene del genere si ripetono anche nella zona di Villa Ciambra o a Sferracavallo, con gli operai costretti a intervenire con le pale meccaniche negli stessi punti dopo pochi giorni.e il comandante dei vigili Gabriele Marchese, ha optato per il pugno di ferro: controlli a tappeto e multe a raffica. Il concetto è semplice: per quanti sforzi possa fare la Rap, è impossibile ripulire Palermo se si continua a gettare l’immondizia al di fuori di ogni regola.(per circa 60.000 euro) elevati a chi proveniva dai comuni vicini a Palermo, oltre a circa 500 verbali (pari a 83.000 euro) e il sequestro di 11 mezzi per l'abbandono o il trasporto illecito di ingombranti.- rispetto ai quali, in sinergia con la Rap e con il Comando di via Dogali stiamo preparando nuove iniziative di contrasto, prevenzione e repressione, che saranno annunciate nei prossimi giorni".che prevede l’utilizzo da parte dei vigili di tutti gli strumenti di repressione necessari e una relazione sui casi di abbandono che potrebbe essere inviata in Procura.in via Giovanni Verga, lato cinema Edison, nel cuore dell’Albergheria e a due passi dal mercatino dell’usato, dove portare rifiuti elettrici ed elettronici, oltre a divani, poltrone e arredi vari, reti, materassi, sedie e tavoli. Negli ultimi due mesi sono 46.000 i pezzi di ingombranti abbandonati illecitamente e ritirati dalla Rap, il doppio di quanto raccolto negli anni precedenti. Nello specifico a giugno sono strati raccolti in totale 45.816 pezzi di cui 6.142 da utenze domestiche (13,41%) , 22.672( 49,48%) da postazione mobile e 17.002 (37,11%) da strada. Nei primi 12 giorni di luglio sono stati raccolti in totale 20.341 ingombranti, di cui 1.842 (9,06%) da utenze domestiche , 10.531 (51,77%) da postazione mobile e 7.968 (pari al 39.17%); un andamento ancora in crescita che a fine luglio potrebbe arrivare a oltre 50.000 pezzi.