il 20enne scomparso nella notte fra l'11 e il 12 luglio, è stato ritrovato morto.

Il suo corpo, stando alle prime informazioni, si trovava in un avvallamento su via Braccianese, a Roma. Sul posto i poliziotti del commissariato Flaminio che lo hanno identificato. Accanto al cadavere è stata rinvenuta anche la sua moto. Al momento si ipotizzerebbe, dunque, un incidente stradale: il giovane stava infatti tornando a casa ad Anguillara Sabazia dopo aver finito il turno di lavoro come cameriere al ristorante "Capperi!" a Roma, al quartiere Balduina. Ma non è esclusa alcune ipotesi investigativa.

Matteo Barbieri,