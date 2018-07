numeri dell’Ypsigrock, il festival di musica indie targato made in Sicily che ogni anno dal ’97

ad ora, nel mese di agosto, affolla il paese di Castelbuono.

European Festival Awards : “Un risultato importante per il mercato italiano, debolissimo in

questo settore” dice Gianfranco Raimondo, fondatore insieme a Vincenzo Barreca del festival.

serie di concerti concentrati in un arco temporale che in genere è sempre un weekend -

prosegue Raimondo - e in questo si differenzia dalle classiche rassegne in cui gli artisti si

esibiscono con interruzioni temporali grandi, con le connotazioni che ne fanno un festival vero

e proprio con la presenza di un campeggio, con più palchi.”

Castelbuono e dall’audacia della programmazione artistica da parte degli organizzatori, che

non inseguono le tendenze del momento ma puntano a scelte musicali di nuova frontiera

smuovendo gente proveniente da tutta Europa. “Oltre all’aspetto musicale il festival in questi

ultimi quattro anni si è allargato a nuove frontiere artistiche con delle mostre legate alla

programmazione di un museo che è nostro partner che è Museo civico e con delle

presentazioni di illustratori che reinventano la copertina di un artista ad edizione” aggiunge

Gianfranco. Oltre alle band già annunciate come The Horrors , The Jesus And Mary Chain,

Aurora, Blue Hawaii, Confidence Man e altre, il 2 luglio si è completato il cast della XXII

edizione di Ypsigrock .

La direzione artistica, ha annunciato l’ingresso nella lineup 2018 di

Bob Log III, Alfio Antico e Ama Lou. Mentre dalla collaborazione con l’ Ambasciata

Canadese in Italia , nata lo scorso anno, ad Ypsigrock sbarcano i Random Recipe in

rappresentanza della scena musicale del paese dell’acero. Infine dal contest “Avanti il

Prossimo...2018” , l a talent competition che quest’anno ha raccolto oltre 200 iscrizioni

provenienti da tutto il mondo , entrano nel cast anche LNDFK e MAKAI come vincitori del

concorso e ricevono una menzione speciale della direzione artistica anche Mr Everett e Her

Skin. Il festival si aprirà giovedì 9 agosto con il welcome party free entry con le esibizioni di

MAKAI e LNDFK ; mentre dal 10 al 12 agosto si svolgeranno i concerti sui quattro stage del

festival: l’ Ypsi Once Stage, il palco principale che ha sede in Piazza Castello ai piedi del

maniero simbolo di Castelbuono, l’ Ypsi & Love Stage che si trova nel chiostro settecentesco

dell’ex convento di San Francesco, il Mr. Y Stage all’interno dell’attuale Centro Sud, nell’ex

chiesa del Crocifisso, e il Cuzzocrea Stage collocato in mezzo ad una pineta, all’interno del

campeggio.

Ecco il programma

NAMES / BLUE HAWAII / RANDOM RECIPE / MR EVERETT

ALFIO ANTICO / AMA LOU / HER SKIN

YOU WILL KNOW US BY THE TRAIL OF DEAD / SHAME / KELLY LEE OWENS​

gli abbonamenti 3-day pass al prezzo definitivo di 76 € + d.p. e i day-ticket al costo di 39 €

+ d.p.

immerso nella pineta di San Focà all’interno del Parco delle Madonie , sono acquistabili su

Festicket, Travel Partner ufficiale del Festival, dove oltre al Camping Pass sarà possibile

prenotare anche l’alloggio in tenda premontata, oppure in strutture ricettive convenzionate.

Ventidue edizioni, 4 palchi, 25 artisti che si esibiranno dal 9 al 12 agosto, sono questi alcuni deiL’Ypsigrock è inoltre il primo festival italiano a essere stato inserito nella shortlist degli“Si tratta di una manifestazione pensata sullo schema dei festival nord europei con tutta unaIl punto di forza di Ypsi è quel mix rappresentato dalla suggestiva location medievale qual èGiovedì 9 agosto 2018 WELCOME PARTY: MAKAI / LNDFK (FREE ENTRY)Venerdì 10 agosto 2018 THE HORRORS / AURORA / CONFIDENCE MAN / HER / GIRLSSabato 11 agosto 2018 THE RADIO DEPT. / VESSELS / ALGIERS / BOB LOG III / YOUNGR /Domenica 12 agosto 2018 THE JESUS AND MARY CHAIN / SEUN KUTI & EGYPT 80 / ...ANDSul sito www.ypsigrock.it , tramite i circuiti Vivaticket, Festicket e Liveticket sono disponibiliI Camping Pass al prezzo di 39€ a persona , per soggiornare nell’esclusivo Ypsicamping