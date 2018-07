Ti vedo papà... sei sulla tua barca al porticciolo di punta lunga, circondato dai gabbiani che ti stanno dando l’ultimo saluto, stretto dal fortissimo abbraccio dei tanti amici che ti vogliono bene e che sentiranno la tua mancanza.

Fa’ buon viaggio papà". Cataldo era nato nel 1941 a Favignana, tonnarota da una vita, era diventato raìs, cioè capo della mattanza, nel 1996 e lo rimase per undici anni fino al 2007, anno dell'ultima storica mattanza, la tradizionale pesca dei tonni. Nella sua isola, e per tutta la Sicilia, era una sorta di leggenda vivente. Innumerevoli le sue apparizioni in tv, sconfinata la sua memoria storica sulla pesca. Tantissimi i messaggi di condoglianze che arrivano sui social in questi minuti.

. L'annuncio della morte del "gigante buono" dell'isola si legge nella sua pagina Facebook: "Il figlio del mare si è arreso. Gioacchino ci lascia e va via con la solarità che lo ha sempre contraddistinto: regalando un ultimo sorriso a tutte le persone che in questi giorni sono passate a salutarlo o che lo hanno cercato al telefono; la mente lucida". I familiari aggiungono nella pagina: "