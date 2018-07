Lo faranno fino al 9 di settembre data in cui l'istallazione sarà smontata.

ra gli eventi collaterali di I-desing di Manifesta 12, l’artista Gianfranco Meggiato ha dedicato la "Spirale di vita" a tutte le vittime della mafia. L'opera è la prima istallazione d’arte contemporanea di grandi dimensioni dedicata agli uomini e le donne uccisi da Cosa Nostra.

ieci metri di diametro, duemila sacchi militari di juta. Su ognuno di essi vi è scritto il nome dei caduti. Al centro della spirale, il visitatore si trova davanti alla scultura “Il mio pensiero libero”.

Un sospiro, fra l'odore della juta, dopo la lettura dei nomi di Paolo Borsellino, Giovanni Falcone e degli uomini delle scorte. L’ultimo atto di meditazione prima che, usciti dalla spirale, riprenda la frenesia della quotidianità.- sono palermitani e i turisti - nei giorni del ricordo della strage di via D’Amelio.della comparsa dell’umanità e rappresenta la vita e i suoi corsi e ricorsi, a volte tortuosi, difficili, ma indispensabili per arrivare alla consapevolezza del ‘Libero Pensiero’". I sacchi con i nomi delle vittime sono il ricordo della morte, del suo peso. Le idee, le azioni degli uomini, però, restano vive e alimentano il pensiero. E "solo il pensiero libero - continua la descrizione dell’opera – l’acquisizione di consapevolezza e non le armi, possono salvare l’uomo da se stesso".