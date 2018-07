. In tre giorni ha incontrato alcuni rappresentanti istuizionali. Si tratta di una delegazione di professionisti e manager turchi: gli avvocati d’affari Okan Beygo e Denel Balcı, partners uno dei più importanti studi legali turchi, ASChukuk, e Mübin Karagöz, general manager di iSystems Industries, secondo operatore nazionale turco nel settore oil & gas ed energie rinnovabili.è stata accolta dal presidente dell'Ars Miccichè e dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando. Poi, gli investitori hanno incontrato gli assessori regionali al Turismo Sandro Pappalardo e alle Attività produttive Mimmo Turano. Infine la delegazione ha tenuto alcuni incontri operativi con delle imprese siciliane presso Camera di Commercio, Confcommercio ed Irfis. I meeting si sono conclusi con una visita al Consorzio Arca dell’Università di Palermo ed un pomeriggio dedicato ad incontri riservati presso lo studio Lexia.- non soltanto per la sua bellezza ma anche, per la pronta risposta del tessuto imprenditoriale cittadino, e per il sostegno che le istituzioni regionali e comunali hanno prontamente offerto alle ipotesi di business prospettate dagli operatori turchi in Sicilia”.Da una parte perché è in rapida crescita economica. Questo determina un aumento della richiesta di prodotti di qualità, come quelli siciliani. Basti pensare al settore del food. Dall’altra parte perché la Sicilia è in una posizione geografica strategica per chiunque intenda commerciare con i paesi del Mediterraneo. Proprio per questo - conclude -, tra i numerosi progetti in cantiere, stiamo esaminando la possibilità di avviare joint venture con operatori turchi per la produzione di componenti meccaniche in Sicilia”.