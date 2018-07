ma contemporaneamente sensibilizzare i comuni vicini a controllare maggiormente chi, dall’hinterland, lascia l’immondizia alle porte di Palermo. Tempi duri per gli incivili nel capoluogo siciliano, dopo che il Comune ha deciso di applicare la tolleranza zero per far tornare pulita la città.per scaricare illegalmente i rifiuti a nord, cioè in zona Cervello e Sferracavallo, o a sud, zona via Galletti e Guglielmini. Per questo il sindaco Leoluca Orlando ha scritto ai colleghi di Villabate, Santa Flavia, Bagheria, Isola delle Femmine, Capaci, Carini Cinisi, Terrasini, Monreale e Altofonte, oltre che al governo regionale e al Prefetto.residenti in aree limitrofe alla città, sia lato nord (Isola, Capaci, Carini Cinisi, Terrasini), sia lato sud (Villabate, Porticello, Bagheria), sia al confine con i territori di Monreale e Altofonte, una quantità di rifiuti di ogni tipo: urbani, ingombranti, speciali ed anche pericolosi, che possono essere responsabili di una grave emergenza ambientale. Ciò costringe la Rap a costanti interventi, anche fuori contratto di servizio, con pala e camion per ripristinare il decoro urbano”.a Palermo sono in aumento, tanto che a maggio e giugno se ne sono raccolti 46 mila e a luglio si sforerà quota 50 mila, ben il doppio dell’anno scorso.che è anche sindaco metropolitano - Palermo produce circa 800 tonnellate al giorno di rifiuti ma, inspiegabilmente, arrivano a Bellolampo circa 1000 tonnellate di rifiuti e, di questi, oltre 40 tonnellate al giorno (4 compattatori con 12 operai) sono da imputare alla migrazione dei rifiuti dai Comuni vicini”.che rende applicabili misure eccezionali e temporanee per chi abbandona i rifiuti in modo indiscriminato, mettendo a rischio la salute pubblica. Insomma per Orlando non basta inasprire le multe, ma va applicato il Codice ambientale che prevede fino a tre anni e mezzo di reclusione. “A causa di tale allarmante scenario si darà corso, senza indugio, all’immediata segnalazione alla Procura della Repubblica – avvisa il sindaco - Contestualmente implementeremo i controlli con l’ausilio di sistemi di video-ripresa segnalando tempestivamente alle autorità giudiziarie i soggetti contravventori”. Una minaccia, neanche tanto velata, diretta non solo ai palermitani ma anche a chi vive in Provincia. E infine il solito appello alla Regione, perché approvi un piano rifiuti e realizzi gli impianti.non solo obbligherà i comuni che producono più rifiuti a portarli all’estero (a spese dei comuni stessi), cosa che già fa tremare le vene ai polsi di Palazzo delle Aquile, ma vorrebbe anche far decadere gli stessi sindaci. Un’eventualità contro cui Palermo ha già presentato ricorso al Tar, a riprova di una partita sui rifiuti ancora tutta da giocare.