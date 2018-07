presto,

dalle polveri dell'antichità, potrebbe essere portato alla luce un nuovo teatro di età greco-romana.

È ad Halaesa-Tusa e finalmente lo abbiamo trovato". A dare l’annuncio è il comitato scientifico della missione archeologica francese dell’Università di Amiens e di Poitiers. Così,confermerebbero gli studi fatti attraverso ricerche topografiche e numerosi sondaggi. Gli archeologi avrebbero, infatti, trovato una grande trincea lunga più di cinquanta metri e larga due metri con grandi gradini tagliati. Tra i ritrovamenti si distinguerebbe un sedile in pietra scavata sormontato da una fascia dritta. Infine, sarebbe stata individuata anche l’area dell'orchestra rivestiva da un pavimento.che punta a trovare resti del teatro, del tempio di Apollo e parte dell'abitato. Il sito è stato reputato di primaria importanza da numerosi studiosi perché, proprio ad Halaesa, Cicerone ebbe a pronunciare una delle orazioni contro Verre.. "Siamo in presenza di un esempio di proficua – dice il primo cittadino - sinergia tra università francesi, inglesi e siciliane, istituzioni e governo regionale ed amministrazioni locali, finalizzata alla crescita e allo sviluppo del territorio, attraverso lo studio e la valorizzazione delle risorse archeologiche e culturali". Era stato Angelo Tudisca, ex primo cittadino e attuale vice di Miceli a stipulare le convezioni con le Università.