PALERMO - Diversi incendi sono divampati la scorsa notte in provincia di Palermo. Per tutto il giorno i canadair e gli elicotteri noleggiati dalla Regione sono stati impegnati nella zona tra Altavilla Milicia e Casteldaccia. Qui il fronte del fuoco ha coinvolto diversi ettari e sono state minacciate diverse villette. Le fiamme sono state domate soltanto in serata."Non posso che ringraziare tutti gli uomini che hanno operato oggi, da quelli impegnati sui canadair della Protezione civile nazionale, ai nostri uomini del Corpo Forestale, guidato da Filippo Principato, e quelli dell'ispettorato Foreste di Palermo, guidato da Giuseppe Chiarelli - dice l'assessore regionale al Territorio e ambiente Toto Cordaro -. Questa notte resteranno di pattuglia per evitare che focolai ancora accesi possano essere pericolosi". "Mi appello inoltre - ha aggiunto - a tutti i cittadini e al senso civico di ognuno per prevenire altri casi come questi. È solo con la collaborazione di tutti che potremo salvare il nostro territorio".Altri incendi in contrada Casuzze a Villagrazia di Palermo e nella zona del Monrealese. Sono impegnate tutte le squadre dei pompieri e della forestale.Fiamme anche in contrada Visicari, vicino a Scopello, nel Trapanese. Un Canadair impegnato, con vigili del fuoco e forestali, nello spegnimento dell'incendio. Sono state oltre trenta le segnalazioni di roghi nel territorio provinciale trapanese giunte alla centrale operativa dei vigili del fuoco di Trapani. Tutte le squadre di vigili del fuoco presenti nel Trapanese sono al lavoro e sono impossibilitate a intervenire su tutti gli incendi.Ieri a Balestrate sono andati in fumo 80 ettari di macchia mediterranea. Sono state evacuate diverse abitazioni e alcuni pompieri e forestali sono stati portati in ospedale per intossicazione. Quello di ieri è un vero bollettino di guerra con incendi oltre a Balestrate anche a Baucina, Montemaggiore Belsito, Termini Imerese, Monreale, Misilmeri e Bagheria.