A piazza Sant’Euno il gestore del locale è stato denunciato per occupazione del suolo pubblico e sanzionato per oltre 8.600 euro. Gli agenti hanno accertato la vendita di alcolici e superalcolici oltre l’orario consentito, alle 3:30 circa. Inoltre hanno contestato la mancanza di autorizzazioni sanitarie per l’esterno e per l’installazione dell’impianto pubblicitario e l’assenza dell’alcol test. Durante il controllo è intervenuta una pattuglia della guardia di finanza, su richiesta degli agenti che operavano sul posto, perché il registratore di cassa risultava manomesso. I militari hanno proceduto alle contestazioni di competenza.

PALERMO - Oltre 14 mila euro di sanzioni e tre denunce ad altrettanti gestori di pub a piazza Monte di Pietà e a piazza Sant’Euno (Magione) sono gli esiti dei controlli effettuati ieri notte dalla Polizia municipale di Palermo. I sopralluoghi, predisposti dal comandante Gabriele Marchese, rientrano nella programmazione finalizzata al contrasto al fenomeno dell’abusivismo e a garantire legalità nella somministrazione di alimenti e bevande, in particolare alcoliche.A piazza Monte di Pietà entrambi i gestori delle due attività controllate sono stati segnalati all’autorità giudiziaria perché l’occupazione abusiva della piazza deturpava il sito di interesse storico; uno dei due è stato denunciato anche per non aver rispettato la misura di prevenzione dell’obbligo di dimora dalle 24 alle 7 prescritta dal tribunale. Le sanzioni, per un totale di oltre 2.700 euro ciascuno, sono state comminate per la mancanza di autorizzazioni sanitarie per l’esterno, per l’occupazione abusiva del suolo pubblico e per la mancanza di tabelle alcolemiche e di alcol test, nonché di quelle indicanti gli orari di apertura e chiusura dei pub. Gli agenti hanno contestato anche l’installazione abusiva delle tende solari e degli impianti pubblicitari.