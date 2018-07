BERGAMO - Il volo V71712 Orio al Serio-Lampedusa della compagnia Volotea, previsto per le 19.30 di ieri sera, è partito solo questa mattina alle 9.30, con 14 ore di ritardo. I passeggeri sono stati fatti dormire in albergo nella notte. Sconosciuta la causa del ritardo, forse un problema tecnico.Si tratta della stessa tratta e della stessa compagnia del volo 'incubo' del 2 luglio scorso: in quel caso l'odissea era durata 31 ore per i quasi 190 passeggeri in partenza da Orio, destinazione sempre Lampedusa. L'aereo della compagnia Volotea era decollato solo alle 17.40 del 2 luglio, anziché alle 10.40 del giorno prima.