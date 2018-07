anzi a brevissimo. Sono ormai alla fase del collaudo i lavori che da tre anni hanno interrotto la linea che collega la stazione Notarbartolo allo scalo Falcone-Borsellino: una sospensione dovuta ai cantieri del passante ferroviario che raddoppieranno la linea, consentendo più corse ravvicinate. Un obiettivo ambizioso, ma che è costato anni di sacrifici a chi era abituato a muoversi sui binari per raggiungere comodamente l’aeroporto ma che, da metà 2015, è costretto a ricorrere all’automobile o ai pullman.si parla di passante, la linea sarà tecnicamente pronta dal prossimo 9 agosto. Un annuncio, quello di Rete ferroviarie italiane, che viene confermato; poi la palla passerà a Trenitalia che, dopo qualche prova, potrà far tornare a circolare i treni. La data prevista è per agosto o, tutt’al più, settembre. I cantieri sono infatti ormai alle battute finali, ossia quelle della verifica e del collaudo, a cui seguirà la certificazione da parte di un ente terzo; le risultanze saranno poi trasmesse all’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, che dovrà dare il disco verde definitivo.e San Lorenzo è ancora in azione “Marisol”, la grande talpa meccanica che sta scavando la seconda galleria; un’operazione che dovrebbe concludersi entro il 2018, mentre l’anno prossimo toccherà all’attrezzatura tecnologica. “Se tutto va bene, il tratto raddoppio sarà completato entro la fine del 2019”, dicono da Rfi.intoppi legati al cantiere del passante che ha riservato più di qualche amara sorpresa ai palermitani. Una storia che adesso potrebbe concludersi con un lieto fine.