. Ci siamo sentiti abbandonati, quindi quest'anno abbiamo rinunciato alla gestione. Così è impossibile cambiare lo stato delle cose".

Sul perimetro della villetta, poi, i cassonetti della Rap puntualmente pieni di ciò che resta del mercatino che ogni giorno si svolge a Ballarò: "Sedie, poltrone, vecchi materassi, mobili di ogni tipo - aggiunge un negoziante - questo è il panorama che ogni giorno si offre ai nostri occhi. Abbiamo chiesto più volte che i cassonetti venissero spostati, ma niente. Fino a quando gli ambulanti non andranno via da qui, vivremo in una discarica".

Eppure si trova nel cuore del centro storico, a pochi metri dall'ingresso del percorso Arabo-Normanno e quasi di fronte al museo di Paleontologia e Geologia, Gaetano Giorgio Gemmellaro. Un'area verde che potrebbe rappresentare un punto di riferimento per la zona dell'Albergheria, ma da cui fugge persino chi porta a passeggio il cane. "Non ho intenzione di far ammalare il mio cucciolo - dice una donna - ormai qui c'è anche l'eternit".La villa, intitolata al prefetto Gianfranco Vitocolonna ed ex "Arena Tukory", si estende per 450 metri quadrati ed è nuovamente sprofondata nel degrado."Eravamo felici di poterci prendere cura di questa area che da sempre vediamo trascurata - spiegano - ma purtroppo siamo poi rimasti delusi. Per diversi mesi abbiamo pagato di tasca nostra il personale per effettuare la pulizia quotidiana e avevamo anche realizzato un progetto per rivalutare la villa, in cui avremmo voluto realizzare un'area ristoro e una zona dedicata ai giochi per i più piccoli. Non siamo stati ascoltati dall'Amministrazione e in più, qualcuno ha continuato a gettare rifiuti ingombranti tra le aiuole ed è anche stato manomesso il motorino dell'acqua"Nella villa si è nuovamente formato un accampamento - dicono i residenti - qui dormono almeno quattro persone la notte, ogni mattina troviamo decine di bottiglie di birra, cartoni e nuovi sacchi pieni di rifiuti".