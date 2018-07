È un deputato del Movimento 5 stelle ma a Montecitorio si è visto molto raramente. Passa la maggior parte del suo tempo in barca a vela. Andrea Mura, infatti, ha il 96 per cento di assenze dai lavori parlamentari. In un'intervista a "La Nuova Sardegna" si difende: "L’attività politica non si svolge solo in Parlamento. Si può svolgere anche su una barca. Io l’ho detto fin dall’inizio, anche in campagna elettorale, che il mio ruolo, più che quello di parlamentare, sarebbe stato quello di testimonial a difesa degli oceani".Mura spiega che alla Camera va "una volta alla settimana, per la commissione Trasporti" e a novembre sarà impegnato nella "Rotta del rum", una regata in solitario dalla Francia ai Caraibi. "Userò la mia imbarcazione davanti a due milioni e mezzo di spettatori e a 90 milioni di telecamere per trasmettere un messaggio fondamentale: salvate gli oceani dalle microplastiche". L'M5S "sapeva quale sarebbe stato il mio ruolo e mi appoggia in questa battaglia. D'altronde, con la maggioranza schiacciante che i Cinque Stelle hanno alla Camera, che io sia presente o meno non fa alcuna differenza".Dopo l'intervista, il parlamentare è stato "crocifisso" sui social, sia da ex sostenitori, sia da avversari politici.