“Abbiamo rivisto i criteri dei beneficiari – spiega l’assessore alle Attività sociali del comune di Palermo, Giuseppe Mattina – perché abbiamo preferito privilegiare quegli anziani che non hanno la possibilità economica per potersi avvalere di una badante o di qualcuno che li aiuti. Questo ha comportato una procedura che è ormai in via di definizione e che ha ridisegnato la platea dei beneficiari, ma il servizio riprenderà al più presto”. – perché abbiamo preferito privilegiare quegli anziani che non hanno la possibilità economica per potersi avvalere di una badante o di qualcuno che li aiuti. Questo ha comportato una procedura che è ormai in via di definizione e che ha ridisegnato la platea dei beneficiari, ma il servizio riprenderà al più presto”.

l’ha lasciata senza assistenza domiciliare. Una situazione incredibile, che si ripete ogni anno e a farne le spese sono anziani che non possono essere lasciati soli”. A scriverlo alla nostra redazione è Mario e il riferimento è all’assistenza domiciliare che Palazzo delle Aquile fornisce a donne e uomini in età avanzata e non più autosufficienti. Un servizio di poche ore al giorno, ma che per molti cittadini rappresenta una vera e propria ancora di salvezza; il problema è che il servizio è stato interrotto e dovrebbe riprendere a breve.