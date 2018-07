ommissariato Oreto-Stazione, insieme ai colleghi reparto Prevenzione Crimine e alla polizia municipale, hanno effettuato i controlli con l'ausilio dei sanitari dell'Asp e il personale della Siae.

Sotto la lente d’ingrandimento la zona di via Maqueda e di Ballarò.

cia sanitaria, con una sanzione di tremila euro; mancanza della Scia comunale al commercio, con altra sanzione di tremila euro. Non era inoltre stata concessa l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, per questo è scattata una ulteriore multa di 169 euro, ma era anche stata installata una tenda abusivamente e il gestore dovrà pagare altri 50 euro e per lui è anche scattata la denuncia per invasione di terreni ed edifici. L'attività commerciale è stata sequestrata.

è stato sanzionato per aver avviato, senza le dovute autorizzazioni, l'attività con servizio di somministrazione ai tavoli. L’importo della multa è, in questo caso, di cinquemila euro Contestata anche, con una sanzione pari a 169 euro, l’occupazione del suolo pubblico con tavoli e sedie.

Il gestore di un ristorante della zona è stato invece multato per la mancanza della Scia sanitaria, con un verbale di mille euro ed un altro di 169 euro per aver occupato il suolo pubblico con ombrelloni, tavoli e sedie.

violazioni relative alle procedure di autocontrollo e carenze igienico sanitarie/strutturali: sono scattate multe per duemila euro. irregolarità sul fronte della Siae, in un pub. I

dentificate oltre 100 persone, controllati più di 60 veicoli e riscontrate numerose violazioni al Codice della Strada.

Sono stati, inoltre, controllati 10 soggetti sottoposti a misure cautelari, 26 sorvegliati speciali e segnalati alla Prefettura 3 individui quali assuntori di stupefacenti.

I servizi, come rpecisano dalla quastura, proseguiranno nel corso delle prossime settimane.

Gli agenti del c