Il cambio al vertice è stato annunciato

venerdì scorso

Graffeo, che ha concluso i suoi 5 anni di mandato, volerà nella Capitale per ricoprire altri ruoli istituzionali.

Savagnone, già presidente della sezione Giurisdizionale, è entrata in magistratura all'inizio degli anni ottanta e da allora si è fatta strada all'interno della Corte diventando presto la prima donna alla guida di una sezione in Sicilia.

sarà il nuovo presidente della sezione di Controllo e delle sezioni Riunite della Corte dei Conti. A partire da agosto, prenderà il posto diGraffeo, l'ormai ex presidente della sezione di Controllo ha guidato la Corte dei conti in una complessa fare di passaggio: ha saputo gestire il cambio e l'ampliamento di mansioni in capo all'organo di vigilanza finanziaria e i nuovi controlli sui gruppi parlamentari all'Assemblea regionale.