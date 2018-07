Si tratta della gang che avrebbe minacciato e taglieggiato i giovani "clienti" che non riuscivano a pagare le dosi di droga, soprattutto la cocaina consumata durante i fine settimana.L'inchiesta dei pm Enrico Bologna e Dario Scaletta è partita nel gennaio del 2017, dopo la denuncia della madre di una delle vittime della banda. Il ragazzo aveva un debito di oltre 10 mila euro e per costringerlo a pagarlo, il capo del gruppo e i suoi complici gli avevano prima preso il cellulare, poi lo scooter, continuando a minacciare di picchiarlo a sangue se non avesse pagato la cocaina consumata.Mesi di intercettazioni hanno permesso agli investigatori di individuare tutti gli elementi dell'organizzazione che gestiva lo spaccio a Carini. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati 400 grammi di marijuana e 50 circa di cocaina. Ancora ricercato un quinto indagato, per il quale scatterà l'obbligo di dimora.