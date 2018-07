Avvenimenti previsti per oggi, lunedì 23 luglio, in Sicilia.-1) TAORMINA (ME) - Palazzo Ciampoli, ore 11:00 Conferenza di lancio, organizzata dal Comieco, Club dei 22 comuni ecocampioni di carta e cartone della Sicilia che si sono distinti nella raccolta di carta e cartone. Partecipano l'assessore regionale all'Energia Alberto Pierobon e il sindaco Mario Bolognari.2) CATANIA - Salone Bellini, ore 11:30 Presentazione ufficiale della prima squadra del Catania. Partecipa il sindaco Salvo Pogliese e dirigenti, tecnici e calciatori della squadra rossazzurra.3) CATANIA - Ospedale Vittorio Emanuele, ore 15:00 Il segretario regionale dell'Anaao-Assomed Antonino Palermo e la segretaria aziendale dell'Aoup Vittorio Emanuele Rosalia Silvana incontrano il direttore generale dell'Azienda sanitaria Giampiero Bonaccorsi in merito alla recente aggressione a un medico dell'ospedale.(ANSA).