Nella classifica del concorso “I luoghi del cuore” promosso dal FAI – Fondo Ambientale Italiano – con il patrocinio del MIBACT – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – e in collaborazione con Intesa San Paolo, il fiume Oreto sorpassa l’area naturale del “Bosco ai prati” di Caprara, in provincia di Bologna, con quasi 12 mila preferenze, ottenendo così la prima posizione in classifica.e storico attraverso dei fondi, stanziati anche dall’UE, che varieranno dai 50 mila euro, destinati al primo, fino ai 30 mila per il terzo. Forte l’eco mediatico sui social network che grazie a pagine – molto condivise e apprezzate con numerosi ‘like’ – pubblicizzano l’iniziativa in favore del fiume anche grazie a testimonial d’eccezione, come per esempio Sasà Salvaggio, che, tramite un video, con la sua simpatia, incita i palermitani a votare per l’Oreto “che alla sua foce ricorda il film Paradise”. Si potrà votare fino al 30 novembre semplicemente aprendo il sito ufficiale www.iluoghidelcuore.it , iscriversi in pochi passaggi – anche collegandosi col proprio account facebook – per poi votare il proprio ‘luogo del cuore’.