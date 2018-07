ppena giunti sul posto, hanno ricostruito l'accaduto e hanno scoperto che i cinque arrestati avevano raggiunto il presidio sanitario per sottoporsi alle cure e adire alle successive vie legali in quanto, poco prima, presso le rispettive abitazioni vi era stata un'altra rissa scaturita da annosi dissidi dovuti alla divisione dei beni di successione.

MESSINA - Cinque persone, appartenenti a due nuclei familiari, sono state arrestate per una rissa scoppiata attorno a un'eredità. È accaduto a Falcone, nel Messinese. Nel primo pomeriggio di ieri i carabinieri sono intervenuti presso il presidio sanitario territoriale di emergenza di Falcone. ADelle cinque persone coinvolte nella violenta rissa (M.D. 53enne, M.N.G. 48enne, C.C. 54enne, M.G. 48enne e C.D. 23 enne), una ha riportato una frattura lombo-sacrale, guaribile in 30 giorni di prognosi refertati presso l'Ospedale di Milazzo.Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati accompagnati presso le rispettive abitazioni in regime degli arresti domiciliari, come disposto dal sostituto procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Patti, in attesa della celebrazione del giudizio direttissimo.