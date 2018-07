. Il rogo si è diffuso nel giro di pochi minuti ed ha coinvolto gli alberi lungo il perimetro e delle auto parcheggiate.Alcuni residenti avrebbero segnalato anche delle esplosioni, per precauzione la polizia ha già fatto allontanare chi abita tra le vie Pandora e Paride dalle proprie abitazioni.La gente è in strada, in attesa che le operazioni di spegnimento si concludano e che non ci sia più alcun pericolo. Già nelle scorse ore, i vigili del fuoco sono stati impegnati in decine di interventi: ad alimentare i roghi nel Palermitano e nel Trapanese, il forte vento.Nelle zone difficilmente raggiungibili via terra è stato necessario l'intervento dei canadair. In azione anche gli uomini della Forestale.Anche in questa casa, paura tra i residenti della zona. Le fiamme hanno lambito un casolare abbandonato. Il traffico delle auto è stato deviato sulla corsia centrale della circonvallazione dalla polizia municipale, intervenuta sul posto insieme alle volanti della polizia e ai vigili del fuoco.