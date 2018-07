, studentessa in Lingue, Culture e Letterature straniere presso l’università del Salento, viene, oggi, 23 luglio, proclamata dottoressa. Il riconoscimento post-mortem, per la prima volta nella storia accademica dell’ateneo pugliese, va a realizzare il sogno della ragazza, malata da circa un anno, venuta a mancare nello scorso maggio alla giovane età di 22 anni. La studentessa, nella lotta contro la malattia, non ha potuto continuare gli studi e poter affrontare le ultime materie in vista della laurea. "Gliel’ho annunciato, era in ospedale, in stato di sedazione profonda. Non so se sia stato un caso, ma in quel momento i battiti del suo cuore sul monitor sono aumentati", racconta al Mattino la madre di Giulia. Per volere della 22enne, il suo corpo è stato cremato e le sue ceneri liberate in mare.