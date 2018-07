C'è anche chi ipotizza un complotto ai danni dei rosanero: "La legge parla chiaro. l'interpretazione è invece sempre a favore dei più forti. Figuriamoci se portavano il Palermo in serie A".

La notizia della mancata retrocessione del Parma e il conseguente, arriva come una bomba sulle speranze di tanti tifosi. Molti infatti avevano creduto fino all'ultimo che il ritorno in serie A fosse ormai alla portata della squadra siciliana. E mentre i legali rosanero si preparano al ricorso,"E' la sentenza più corrotta del mondo", "E' tutto così vergognoso", sono solo alcuni dei commenti arrabbiati che circolano sul web. C'è chi la fa più drammatica e pensa di chiudere con il calcio: "Un motivo in più per non seguire più questo sport"; chi ci mette amarezza: "Sono finiti i valori dello sport più bello del mondo"; chi propone uno "sciopero delle partite, se c'è ancora un po' di dignità in giro".nel merito della sentenza che ha tolto"solo" 5 punti al Parma e ne ha squalificato - per illecito sportivo - l'attaccante Emanuele Calaiò: "Se ha fatto illecito in serie B perché deve scontare la pena in serie A?"; un altro commenta: "Mi domando se il giudice ha sentenziato secondo prove oggettive, Se dai 2 anni di squalifica al giocatore significa che c'è stato l'illecito, per cui la società ha responsabilità oggettive e deve retrocedere".non mancano i sentimenti di chi, con determinazione, spera che la vicenda possa essere uno stimolo a fare di meglio: "Siamo stati vittima di un'ingiustizia, è chiaro. Ma se il Palermo resta in serie B, dobbiamo fare un grande campionato, a testa alta, per far vedere a tutti che non siamo gente che si arrende. Sempre 'Forza Palermo!'"