hanno estratto l'automobilista dal mezzo ma ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato inutile.

È morto in un incidente la scorsa notte ad Arzachena Pietro Sanna, 41 anni. Poco dopo la mezzanotte la vittima era alla guida della sua Golf e stava percorrendo via Artigianato, nella zona industriale di Arzachena, quando ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro alcuni vasconi in cemento. Stando alle prime informazioni, la causa dell'impatto potrebbe essere l'alta velocità, ma i carabinieri stanno tentando di ricostruire la dinamica dell'incidente.Sanna è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che